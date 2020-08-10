На границе с Румынией открылась паромная переправа "Орловка – Исакча"

На украинско-румынской границе запустилось паромное сообщение "Орловка – Исакча", сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины в понедельник.

"Смена пограничных нарядов после получения приказа на охрану государственной границы сегодня впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через государственную границу на территории ООО "Паромный комплекс "Орловка", - говорится в сообщении.

Как отмечет ведомство, пограничники Измаильского отряда будут оформлять только грузовые транспортные средства, поскольку, по решению сторон, через пункт пропуска могут следовать только грузовики.