События

14:57 10.08.2020

На границе с Румынией открылась паромная переправа "Орловка – Исакча"

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На границе с Румынией открылась паромная переправа "Орловка – Исакча"

На украинско-румынской границе запустилось паромное сообщение "Орловка – Исакча", сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины в понедельник.

"Смена пограничных нарядов после получения приказа на охрану государственной границы сегодня впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через государственную границу на территории ООО "Паромный комплекс "Орловка", - говорится в сообщении.

Как отмечет ведомство, пограничники Измаильского отряда будут оформлять только грузовые транспортные средства, поскольку, по решению сторон, через пункт пропуска могут следовать только грузовики.

Теги: #румыния #мвд #переправа
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