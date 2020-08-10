События

14:30 10.08.2020

СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ

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СБУ предотвратила нелегальную продажу комплектующих к боевым вертолетам ВСУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу на незаконном сбыте иностранцам составных частей вооружения украинских воинских подразделений.

Как сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на странице в Фейсбуке, по предварительным данным следствия, к махинации причастны бывший руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие.

Так, фигуранты пытались наладить схему сбыта имущества, украденного со складов украинских воинских частей.

"Сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной технике Вооруженных сил Украины. В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения", - сказано в сообщении.

Сейчас планируется сообщение о подозрении всем участникам организованной группы. В рамках уголовного производства по ч.1 ст.333 и ч.1 ст. 10 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Теги: #всу #опг #вооружение #сбу #контрабанда
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