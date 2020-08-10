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13:19 10.08.2020

Военная разведка Украины должна усилить стратегическую и оперативную работу – Зеленский

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Военная разведка Украины должна усилить стратегическую и оперативную работу – Зеленский

 Главное управление разведки Минобороны Украины должна усовершенствовать аналитическую деятельность, усилить стратегическую и оперативную работу, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", - цитирует в понедельник Зеленского пресс-служба главы государства.

Также президент отметил важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", - сказал он.

Также Зеленский обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки, и пожелал военным разведчикам силы, мудрости, выдержки "и всегда быть на шаг впереди наших врагов".

Буданов отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.

"Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину", - отметил начальник ГУР Минобороны.

Буданов ставит перед собой задачу повысить профессиональный уровень сотрудников, ввести новые технологии, усилить аналитическую работу с целью прогнозирования рисков и проводить специальные мероприятия.

Теги: #гур #минобороны #зеленский
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