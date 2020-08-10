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13:14 10.08.2020

Зеленский представил нового начальника ГУР Минобороны Буданова коллективу

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Зеленский представил нового начальника ГУР Минобороны Буданова коллективу

 Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны новоназначенного начальника Кирилла Буданова, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что уровень и профессионализм Буданова не вызывают никаких вопросов. "Это офицер, прошедший все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно - это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является ключевым инструментом для защиты государственных интересов.

Зеленский убежден, что все эти задачи будут по плечу новому руководителю ведомства и вручил Буданову служебное удостоверение.

Начальник ГУР поблагодарил президента за доверие. Он отметил, что в своей работе будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего".

"Честь превыше всего" - эта фраза намного содержательнее, чем можно представить. В нее вложено практически все. Это формула победы. Это вектор, на который нужно равняться, это смысл, суть и основа, на которой в дальнейшем будет строиться работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отметил Буданов.

Начальник ГУР подчеркнул, что он четко понимает поставленные перед ним задачи.

"Для меня и моей команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной республики Крым. Мы нацелены на результат для будущего нашего государства", - заверил Буданов.

Он отметил, что ГУР Минобороны выполнит любую задачу, поставленную высшим руководством государства.

Указ № 308/2020 о назначении Буданова начальником ГУР Минобороны президент подписал 5 августа 2020г.

Теги: #гур #минобороны #кадры #зеленский
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