Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается уже две недели

По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

"В отличие от многих ранее объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО, обнародованном в понедельник.

В Совете нацбезопасности и обороны также добавили, что надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой (ТКГ) договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, "что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны".