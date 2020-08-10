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12:37 10.08.2020

Правительство вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидемической ситуации - Шмыгаль

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Правительство вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидемической ситуации - Шмыгаль

В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство Украины вводит ежедневную работу Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Обсуждались, в частности, вопросы изменения стратегии борьбы с COVID-19, увеличение количества тестирований населения, усиление контроля за соблюдением условий самоизоляции и отслеживания возможных контактов. Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По словам премьер-министра, до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно возрасти до 30 тыс. Кроме того, должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер подчеркнул важность совершенствования так называемой системы "Выявление-тестирование-изоляция-контакты", в частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, по состоянию на 10 августа на самоизоляции находится более 28 тыс. активных больных COVID-19 и почти 100 тыс. контактных лиц.

"В среднем на каждый случай мы имеем по четыре-пять контактных лиц. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции, согласно установленным правилам через использование приложения "Дий вдома", - подчеркнул Степанов.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Шмыгаль поручил:

- отработать механизм командировки эпидемиологов Госпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований;

- руководителям ОГА и Минздраву активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;

- Национальной полиции ежедневно во время заседания Комиссии предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил;

- Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дий вдома".

Теги: #шмыгаль #коронавирус #кабмин
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