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12:14 10.08.2020

За участие в несанкционированных акциях 9 августа в Беларуси задержано около 3 тыс. человек

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За участие в несанкционированных акциях 9 августа в Беларуси задержано около 3 тыс. человек

Около 3 тысяч человек задержаны в Беларуси за участие в несанкционированных массовых акциях 9 августа, сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел.

"В ночь с 9 по 10 августа 2020 года в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тысяч человек. Из них около тысячи в Минске и более двух - в других регионах республики", - говорится в распространенном МВД сообщении.

В ведомстве заявили, что "в отношении нарушителей боевое оружие не применялось". "Погибших нет", - утверждают в МВД.

По информации МВД, в Минске около 22:00 в районе стелы "Минск - город Герой" протестующие "зажигали файеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами правоохранителей".

Кроме того, добавили в МВД, активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, "где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции". "Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находилась в состоянии алкогольного опьянения", - утверждают в МВД.

Теги: #акции_протеста #выборы #беларусь
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