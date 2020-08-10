В ВСУ за сутки не выявили новых случаев заболевания COVID-19, всего болеет 305 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки не зафиксировано новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего сейчас болеет 305человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в понедельник.

"По состоянию на 10:00 10 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 681 человек, летальных исходов – 6", - говорится в сообщении военных медиков на странице в Фейсбуке.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 795 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 211 человек.

Так, за прошедшие сутки новых случаев COVID-19 не зарегистрировано.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 1 008 новых случаев заболевания Covid-19, 25 ранее заболевших умерли, 387 человек выздоровели. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 35 676 человек, что на 596 больше, чем днем ранее.