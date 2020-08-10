События

11:34 10.08.2020

40 жилых домов обесточены в центре Киева из-за аварийного отключения оборудования

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40 жилых домов обесточены в центре Киева из-за аварийного отключения оборудования

В центре Киева в понедельник утром из-за аварийного отключения оборудования в распределительном пункте обесточены 40 жилых домов, сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

"Из-за аварийного отключения оборудования в распределительном пункте пока обесточены 40 жилых домов на ул. Богдана Хмельницкого, Олеся Гончара, Ивана Франко, Тургеневская, Дмитриевская", - говорится в обнародованном около 11.00 понедельника на странице "ДТЭК Киевские электросети" в соцсети Фейсбук заявлении.

В компании сообщили, что специалисты уже работают над устранением неполадки и ориентировочное время восстановления электроснабжения – 2 часа.

Теги: #киев #аварийное_отключение #дтэк
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