40 жилых домов обесточены в центре Киева из-за аварийного отключения оборудования

В центре Киева в понедельник утром из-за аварийного отключения оборудования в распределительном пункте обесточены 40 жилых домов, сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

"Из-за аварийного отключения оборудования в распределительном пункте пока обесточены 40 жилых домов на ул. Богдана Хмельницкого, Олеся Гончара, Ивана Франко, Тургеневская, Дмитриевская", - говорится в обнародованном около 11.00 понедельника на странице "ДТЭК Киевские электросети" в соцсети Фейсбук заявлении.

В компании сообщили, что специалисты уже работают над устранением неполадки и ориентировочное время восстановления электроснабжения – 2 часа.