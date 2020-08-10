Минкультуры инициирует выделение средств на неотложный ремонт Национального художественного музея в Киеве

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует перед Кабинетом министров выделение средств из резерва на проведение неотложных ремонтных работ в связи с обвалом портика Национального художественного музея в Киеве.

"Процедура оформления средств запустим уже с понедельника, 10 августа. Привлечем весь необходимый ресурс, чтобы в ближайшее время музей стал снова открыт для посетителей", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что первоочередные работы, кроме ремонта портика, будут включать также установление лесов и ремонт скульптурной группы "Аполлон и музы".

Общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн грн, а до конца года необходимо выделить 30 млн грн.

Ранее музей сообщил о временной остановке работы из-за обвала портика.