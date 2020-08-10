События

11:12 10.08.2020

В РФ допустили существование внеземной жизни

1 мин читать
В РФ допустили существование внеземной жизни

Жизнь за пределами Земли должна существовать, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она бесконечна по большому счету, и в этой бесконечности можно допустить повторение условий, тех, которые были созданы и на нашей планете", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Мир24".

По его словам, одна из задач человечества в дальнем космосе – это поиски внеземной жизни.

Ранее старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов высказал в интервью "Интерфаксу" мнение, что инопланетяне могут не идти на контакт с человечеством, потому что считают людей недоразвитыми.

"Инопланетяне на нас смотрят как на идиотов, как на недоразвитых. Может быть, они нас огородили своеобразным экраном на всю Галактику, и ко всем сотням миллиардов звезд отправляют предупреждение, что цивилизация рядом с Карликовой звездой, которую мы называем Солнцем, опасна. Туда лучше не приближаться, потому что знания, которые вы подарите землянам, могут быть ими использованы для создания очередной супербомбы или суперотравы для собственного населения", - предположил Смирнов.

В 2011 году директор института прикладной астрономии РАН Андрей Финкельштейн заявил, что астрономы рассчитывают найти внеземную жизнь в течение двух десятилетий.

Теги: #космос #глупости
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:38 26.07.2020
Великобритания намерена совершенствовать способность противостояния России и Китаю в космосе

Великобритания намерена совершенствовать способность противостояния России и Китаю в космосе

12:25 18.07.2020
Данилов обсудил с Уруским реформирование ОПК и космической отрасли

Данилов обсудил с Уруским реформирование ОПК и космической отрасли

15:20 05.07.2020
Ракета Electron американской компании Rocket Lab не смогла выйти на орбиту из-за отказа второй ступени

Ракета Electron американской компании Rocket Lab не смогла выйти на орбиту из-за отказа второй ступени

11:54 05.07.2020
Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

14:36 01.07.2020
Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения ремонта ее энергосистемы

Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения ремонта ее энергосистемы

09:32 12.06.2020
Запуск ракеты Electron с разведывательными спутниками США перенесен на субботу

Запуск ракеты Electron с разведывательными спутниками США перенесен на субботу

19:33 31.05.2020
Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

17:52 31.05.2020
Crew Dragon состыковался с МКС

Crew Dragon состыковался с МКС

01:33 31.05.2020
США преодолели зависимость от других стран при отправке астронавтов в космос – Трамп

США преодолели зависимость от других стран при отправке астронавтов в космос – Трамп

22:52 30.05.2020
Американский корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно вышел на орбиту

Американский корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно вышел на орбиту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается уже две недели

Правительство вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидемической ситуации - Шмыгаль

За участие в несанкционированных акциях 9 августа в Беларуси задержано около 3 тыс. человек

В Киеве снизилось число заболевших COVID-19 за сутки: коронавирус выявили у 66 жителей, столицы – Кличко

Денисова просит Зеленского и Шмыгаля обеспечить семьям украинских политзаключенных надлежащую соцзащиту

ПОСЛЕДНЕЕ

Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается уже две недели

Правительство вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидемической ситуации - Шмыгаль

За участие в несанкционированных акциях 9 августа в Беларуси задержано около 3 тыс. человек

В ВСУ за сутки не выявили новых случаев заболевания COVID-19, всего болеет 305 человек

40 жилых домов обесточены в центре Киева из-за аварийного отключения оборудования

Минкультуры инициирует выделение средств на неотложный ремонт Национального художественного музея в Киеве

В Киеве снизилось число заболевших COVID-19 за сутки: коронавирус выявили у 66 жителей, столицы – Кличко

Штаб Тихановской счел данные ЦИК Белоруссии по выборам противоречащими здравому смыслу

Судебная реформа возможна только в случае совместной работы адвокатов, прокуроров и судей - Изовитова

У Киева нет оснований требовать разрешений на запуск проката электросамокатов из-за отсутствия законодательной базы - Bolt

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА