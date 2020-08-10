В РФ допустили существование внеземной жизни

Жизнь за пределами Земли должна существовать, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она бесконечна по большому счету, и в этой бесконечности можно допустить повторение условий, тех, которые были созданы и на нашей планете", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Мир24".

По его словам, одна из задач человечества в дальнем космосе – это поиски внеземной жизни.

Ранее старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов высказал в интервью "Интерфаксу" мнение, что инопланетяне могут не идти на контакт с человечеством, потому что считают людей недоразвитыми.

"Инопланетяне на нас смотрят как на идиотов, как на недоразвитых. Может быть, они нас огородили своеобразным экраном на всю Галактику, и ко всем сотням миллиардов звезд отправляют предупреждение, что цивилизация рядом с Карликовой звездой, которую мы называем Солнцем, опасна. Туда лучше не приближаться, потому что знания, которые вы подарите землянам, могут быть ими использованы для создания очередной супербомбы или суперотравы для собственного населения", - предположил Смирнов.

В 2011 году директор института прикладной астрономии РАН Андрей Финкельштейн заявил, что астрономы рассчитывают найти внеземную жизнь в течение двух десятилетий.