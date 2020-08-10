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11:07 10.08.2020

В Киеве снизилось число заболевших COVID-19 за сутки: коронавирус выявили у 66 жителей, столицы – Кличко

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В Киеве снизилось число заболевших COVID-19 за сутки: коронавирус выявили у 66 жителей, столицы – Кличко

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 66 новых случаев заболевания COVID-19, что на 54 меньше, чем днем ранее, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 66 человек. На сегодня в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в понедельник.

Так, среди заболевших: 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет и две девочки - 2 и 15 лет, а также 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет и один мальчик 4 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам мэра, больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 1 008 новых случаев заболевания Covid-19, 25 ранее заболевших умерли, 387 человек выздоровели. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 35 676 человек, что на 596 больше, чем днем ранее.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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