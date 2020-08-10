События

11:06 10.08.2020

Штаб Тихановской счел данные ЦИК Белоруссии по выборам противоречащими здравому смыслу

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Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов, заявила "Интерфаксу" ее пресс-секретарь Анна Красулина.

"Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - отметила Красулина.

Между тем, как стало известно агентству, в настоящее время штаб Тихановской располагает собственными данными об итогах голосования примерно на 250 из почти 6 тыс. избирательных участков. Так, ранее штаб со ссылкой на официальные данные итоговых протоколов участковых комиссий сообщил о победе Тихановской на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Тихановская - 9,9%.

Теги: #выборы #беларусь
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