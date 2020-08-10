Сбалансированную судебную реформу можно провести только в случае, когда над соответствующими изменениями в законодательство будут совместно работать адвокаты, прокуроры и судьи, заявил председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова, выступая на VIII Международного судебно-правовой форума, передает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Сейчас мы все - субъекты одного раздела Конституции под названием «Правосудие» - судьи, адвокатура, прокуратура, ВСП. Нам срочно нужно сделать новую концепцию правосудия, всем конституционным субъектам подготовить соответствующие проекты изменений к собственному законодательству. Это все нужно вместе сделать, тогда мы будем понимать этот баланс, и предложить Президенту внести такие законопроекты как первоочередные для рассмотрения и немедленного принятия", - предложила Изовитова.

Она напомнила, что с 2000 года в Украине реализуется уже седьмая попытка провести судебную реформу, однако ни разу профессиональное судейское сообщество не приобщали к разработке соответствующих изменений.

"Судебная ветвь власти все время была объектом реформы, и все это время, сколько проектов не было, судебная ветвь власти, защищаясь, указывала на отдельные несоответствующие положения, но в целом все принималось. В результате, сегодня иногда невозможно работать по тем нормам, которые существуют. Правосудие, как таковое - разбалансированное", - констатировала Изовитова.

По ее словам, все это привело к кризису в судебной системе: оттоку опытных кадров, невозможности для судей строить карьеру, неоправданному и чрезмерному объему квалификационных процедур, который оценивается судьями как способ давления на них.

Кроме того, председатель Совета адвокатов Украины отдельно отметила проблемы работы Высшего антикоррупционного суда: "Становится все больше жалоб о давлении на адвокатов со стороны судей ВАКС и злоупотребления ими своими полномочиями".

В частности, они игнорируют принцип состязательности процесса, не обеспечивают конституционных положений судебной защиты обвиняемых, откровенно давят на них и их защитников и угрожают изменением меры пресечения.

В результате такого давления со стороны одного из судей, в практике ВАКС уже произошел отказ обвиняемых от всех защитников. Такие действия судьи могут оцениваться Высшим советом правосудия как дисциплинарный проступок еще до вынесения приговора по делу. Иначе закладываются основы нарушения права человека на справедливый суд.

"Важно, чтобы ВСП рассмотрела такой вопрос, потому что это вопрос защиты прав граждан. Это вопрос, осуществляется ли судебная защита, либо же она нивелируется и уничтожается. Если это так, мы никогда не построим демократическое государство", - подчеркнула Изовитова.