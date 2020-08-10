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10:51 10.08.2020

У Киева нет оснований требовать разрешений на запуск проката электросамокатов из-за отсутствия законодательной базы - Bolt

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У Киева нет оснований требовать разрешений на запуск проката электросамокатов из-за отсутствия законодательной базы - Bolt

Поскольку прокат электросамокатов в Украине законодательно не урегулирован, киевские власти в настоящее время не имеют оснований требовать от бизнеса получения любого рода согласований и разрешений на его запуск в городе.

Такую позицию выразил сервис Bolt в ответ на призыв мэра Киева Виталия Кличко убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов, поскольку движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством, сообщила пресс-служба компании.

"Продажа, аренда, управление электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта пока не является законодательно запрещенным видом деятельности в Украине (согласно ст. 42 Конституции Украины и ст. 3 Гражданского кодекса Украины, действует принцип свободы предпринимательской деятельности, не запрещенной законом). К тому же право пользователя управлять электросамокатом гарантированно ст. 19 Конституции Украины, которая предусматривает: для граждан действует принцип "все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено", - заявляют в компании.

Bolt отмечает, что к настоящему времени правила безопасности движения на персональном легком электротранспорте не закреплены на законодательном уровне в Украине, но эксперты сервиса "поднимали и намерены далее поднимать этот вопрос в публичном пространстве для ускорения процесса законодательного регулирования".

"Опираясь на международный опыт и экспертизу, мы уже катализировали разработку нескольких вариантов законодательных документов для урегулирования этой ситуации. Мы, команда Bolt, ввели образовательную коммуникацию через свое мобильное приложение для безопасного управления электроскутером: невозможно воспользоваться сервисом без прохождения инструктажа безопасности. Во время поездки на электросамокате жизнь, имущество и здоровье пользователя и третьих лиц застрахованы в международной страховой компании UNIQA", - заявляют в сервисе.

Кроме того, Bolt отмечает, что в отличии от проката велосипедов, прокат электросамокатов не предусматривает пользование стационарными централизованными парковками, а руководствуется принципом социальных сетей – с помощью мобильного приложения клиент находит самокат, который оставил в удобном для него месте предыдущий клиент.

"Право пользователя (жителя или гостя Киева) оставить электросамокат в определенном месте корреспондирует его право как члена общины города Киева пользоваться коммунальным (общим) городским пространством. Такая система не требует сооружения дополнительных малых архитектурных форм или специально оснащенных стационарных центров парковки", - добавили в компании.

"Учитывая вышеизложенное, городские власти сегодня не имеют оснований требовать от бизнеса получения любого рода согласований и разрешений, поскольку они не предусмотрены законодательно. В соответствии с законодательством Украины, действует принцип запрета для органов государственной власти и местного самоуправления требовать получения документов разрешительного характера, которые не предусмотрены законом (ст. 1 закона "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности")", - подытожили в Bolt.

Как сообщалось, сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) 7 августа запустил в Киеве прокат электросамокатов.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #киев #электросамокаты #bolt
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