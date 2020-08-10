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10:29 10.08.2020

Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Минске, один скончался - правозащитники

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Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Минске, один скончался - правозащитники

 Белорусские правозащитники сообщают об одном погибшем и десятках пострадавших людей в ходе массовой акции протеста, прошедшей в Минске 9-10 августа.

"В Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа в Минске", - говорится в сообщении на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики, которые приехали на место происшествия, не смогли его спасти.

Также, по данным "Весны", "в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции". "Известно, что два отделения войскового госпиталя заняты ранеными. Кроме того, потерпевшие находятся в Больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска", - сообщают правозащитники.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Теги: #акции_протеста #выборы #беларусь
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