События

09:42 10.08.2020

Количество больных COVID-19 выросло в 22 областях Украины и в Киеве– СНБО

4 мин читать
Количество больных COVID-19 выросло в 22 областях Украины и в Киеве– СНБО

Количество активных больных за минувшие сутки выросло в 22 из 24 областей Украины и в Киеве, и только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях наблюдается незначительное уменьшение числа болеющих, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в понедельник утром.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (130), Ивано-Франковской области (121), Харьковской области (117), Черновицкой области (108).

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеет 688 человек (на 11 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 45 случаев заболевания и 2 – смерти, сейчас болеет 1 071 человек (на 43 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 24 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 406 человек (на 24 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 219 человек (на 1 больше за сутки);

- в Житомирской области 23 человека заболели и 2 человека скончались, болеет 587 человек (на 21 больше);

- в Закарпатской области 44 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 48 - выздоровления, сейчас болеет 3 090 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Запорожской области 16 новых заболевших, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 279 человек (на 16 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксирован 121 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 131 – выздоровления, сейчас болеют 3 438 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Киеве 66 новых случаев заболевания и 9 человек выздоровели, сейчас болеет 6 203 человека (на 57 больше за сутки);

- в Киевской области 21 новый заболевший, 1 человек скончался и 9 выздоровели, сейчас болеют 1 166 человек (на 11 больше за сутки);

- в Кировоградской области 3 человека заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 36 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области 2 случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 38 человек (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 130 новых случаев заболевания COVID-19, 3 случая смерти и 12 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 740 человек (на 115 больше за сутки);

- в Николаевской области 11 новых случаев заболевания и 1 - смерти, сейчас болеет 216 человек (на 10 больше за сутки);

- в Одесской области 65 новых случаев заболевания и 4 человека умерли, сейчас болеет 2 756 человек (на 61 больше за сутки);

- в Полтавской области 3 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 129 человек (на 3 больше за сутки);

- в Ривненской области 83 новых случая заболевания, 1 - смерти и 51 случай выздоровления, сейчас болеют 1 533 человека (на 31 больше за сутки);

- в Сумской области 31 новый случай заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеет 286 человек (на 27 больше за сутки);

- в Тернопольской области 35 новых случаев заболевания и 15 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 191 человек (на 20 больше за сутки);

- в Харьковской области 117 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 43 – выздоровления, сейчас болеют 2 245 человек (на 72 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 2 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, болеют 52 человек (на 2 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 22 новых случая заболевания, 3 – смерти и 16 – выздоровления, сейчас болеют 302 человека (на 3 больше за сутки);

- в Черкасской области 14 человек заболели и 3 – выздоровели, сейчас болеют 229 человек (на 11 больше за сутки);

- в Черновицкой области 108 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 46 выздоровели, сейчас болеют 1 334 человека (на 59 больше за сутки);

- в Черниговской области 10 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 442 человека (на 10 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 1 008 новых случаев заболевания Covid-19, 25 ранее заболевших умерли, 387 человек выздоровели. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 35 676 человек, что на 596 больше, чем днем ранее.

Теги: #снбо #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:44 10.08.2020
Львовская область перешла порог загруженности коек в медучреждениях первой волны, открывают вторую волну – Степанов

Львовская область перешла порог загруженности коек в медучреждениях первой волны, открывают вторую волну – Степанов

09:04 10.08.2020
В Украине заболели за сутки COVID-19 1008 человек, 25 – скончались и 387 – выздоровели

В Украине заболели за сутки COVID-19 1008 человек, 25 – скончались и 387 – выздоровели

03:52 10.08.2020
В Китае за сутки выявлены 80 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 80 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

02:01 10.08.2020
У двоих футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус

У двоих футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус

23:39 09.08.2020
В Румынии более 1,1тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 41 человек скончался

В Румынии более 1,1тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 41 человек скончался

22:05 09.08.2020
За выходные в Молдове выявлено 670 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек – Минздрав

За выходные в Молдове выявлено 670 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек – Минздрав

20:59 09.08.2020
В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

20:59 09.08.2020
В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

17:05 09.08.2020
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур

Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур

16:01 09.08.2020
И.о. мэра Луцка Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом и уже неделю находится на самоизоляции

И.о. мэра Луцка Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом и уже неделю находится на самоизоляции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Денисова просит Зеленского и Шмыгаля обеспечить семьям украинских политзаключенных надлежащую соцзащиту

Львовская область перешла порог загруженности коек в медучреждениях первой волны, открывают вторую волну – Степанов

В Украине заболели за сутки COVID-19 1008 человек, 25 – скончались и 387 – выздоровели

Четыре раза российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье

20 млн человек было инфицировано COVID-19 в мире с начала пандемии – Worldometer

ПОСЛЕДНЕЕ

У Киева нет оснований требовать разрешений на запуск проката электросамокатов из-за отсутствия законодательной базы - Bolt Киев. 10 авгус

Денисова просит Зеленского и Шмыгаля обеспечить семьям украинских политзаключенных надлежащую соцзащиту

Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Минске, один скончался - правозащитники

Кличко обратился в парламент с просьбой законодательно регламентировать поездки на электросамокатах в городах

Евросоюз обеспокоен российской активностью в киберпространстве

Четыре раза российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье

В Украине 10 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

Отъезд бывшего испанского короля за рубеж на фоне коррупционного скандала осудило большинство жителей страны

Российские наемники совершили 2 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Южная Корея разработает собственную систему ПРО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА