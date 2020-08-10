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09:35 10.08.2020

Кличко обратился в парламент с просьбой законодательно регламентировать поездки на электросамокатах в городах

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Кличко обратился в парламент с просьбой законодательно регламентировать поездки на электросамокатах в городах

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении и определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Поэтому вопрос: где именно должны ездить такие средства передвижения - по дороге, тротуарах, велосипедных дорожках? По каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста "водителя"? Ведь речь идет о безопасности движения, о здоровье и жизни всех его участников - тех, кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов. Ответить и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении, - написал мэр столицы. - Почему деятельность компаний в предоставлении услуг по прокату должна быть согласована с городом? Потому пункты проката (или места, где можно взять или оставить электросамокат) расположены на территории города. И не может любой прийти и просто по желанию оказывать услуги, за которые не несет никакой ответственности. О каком порядке и правопорядок можно говорить в такой ситуации? Почему одни должны работать по правилам, а другие - нет? Поэтому я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном ", - рассказал Кличко.

Он отметил, движение такого вида "транспорта», как электросамокаты, не разрешено. Он также призвал компанию BOLT работать исключительно в правовом поле и осознавая ответственность за законность и безопасность услуг, она предоставляет. "Я понимаю, что город развивается, что должен развиваться бизнес. В том числе и то, что предлагает услуги экологического транспорта. Но работа всех предприятий и всех предпринимателей должна быть цивилизованной и законной. Тем более, когда речь идет безопасность, здоровье и жизнь людей", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #дороги #кличко #электросамокаты #транспорт
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