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09:18 10.08.2020

Евросоюз обеспокоен российской активностью в киберпространстве

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Евросоюз обеспокоен российской активностью в киберпространстве

Киберактивность российских субъектов вызывает обеспокоенность в Евросоюзе, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Мы обеспокоены злонамеренной деятельностью российских субъектов в киберпространстве, и ЕС неоднократно озвучивал эту обеспокоенность высокопоставленным российским собеседникам", - сказал Эдерер в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что ЕС в конце июля впервые в истории применил режим киберсанкций, опирающийся на правовой акт 2019 года.

"Режим киберсанкций является горизонтальным, то есть он применяется не к одной конкретной стране, а действует в отношении физических и юридических лиц, которые принимают участие в кибератаках с серьезными последствиями в отношении институтов, компаний и интересов ЕС и его стран-членов", - добавил посол ЕС.

Согласно решению ЕС введены санкции в отношении нескольких российских физических лиц и одного государственного юридического лица за кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге (Нидерланды). Как отметил Эдерер, это показывает, что от кибердеятельности российских субъектов пострадали несколько стран ЕС - ранее с призывом о введении санкций за кибератаку на Бундестаг к ЕС обратилась Германия.

Теги: #рф #ес #киберпространство
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