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09:04 10.08.2020

В Украине заболели за сутки COVID-19 1008 человек, 25 – скончались и 387 – выздоровели

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В Украине заболели за сутки COVID-19 1008 человек, 25 – скончались и 387 – выздоровели

За минувшие сутки в Украине на утро понедельника зафиксировано 1 008 новых случаев заболевания Covid-19, 25 ранее заболевших умерли, 387 человек выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 9 августа, было 1 199 новых инфицированных. До этого в стране шесть дней подряд число новых выявленных случаев заражения коронавирусом росло, при этом 4 последних дня зафиксированы антирекорды по количеству новых случаев. Так, 8 августа выявлено 1 489 инфицированных; 7 августа было 1 453 инфицированных, 6 августа – 1 318 заболевших, 5 августа – был 1 271 новый заразившийся за сутки.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 81 957 человек, выздоровевших – 44 359, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 922 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 35 676 человек, что на 596 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (130), Ивано-Франковской области (121), Харьковской области (117), Черновицкой области (108).

Теги: #снбо #коронавирус
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