Четыре раза российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье

В воскресенье российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб Операции объединенных сил утром в понедельник.

"9 августа вооруженными формированиями российской федерации 4 раза было нарушены договоренности Трехсторонней контактной группы. 2 враждебные провокации из стрелкового оружия зафиксированы у Новозвановки и Марьинки. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сообщении ООС на фейсбук.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, воскресенье отмечено еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Также на Приазовье, зафиксировано пролет БПЛА российского производства типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. "Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - сообщает штаб ООС.

С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Пятнадцатые сутки подряд, с тех пор как был объявлен режим прекращения огня, среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет, подчеркнули в ООС.