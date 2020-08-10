Отъезд бывшего испанского короля за рубеж на фоне коррупционного скандала осудило большинство жителей страны
Почти две трети опрошенных испанцев считают, что бывший испанский король не должен был покидать страну на фоне коррупционного скандала, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу испанского издания "Паис".
Согласно этим данным, 63,3% участников опроса сочли, что решение уехать экс-короля из страны было плохой идеей, в то время как 27,2% разделили позицию бывшего испанского монарха.
При этом 80,3% респондентов положительно ответили на вопрос, должен ли Хуан Карлос принять участие в уголовном расследовании, если оно будет открыто.
Верховный суд Испании в июне открыл предварительное расследование по факту причастности Хуана Карлоса к контракту на строительство скоростной железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии. Расследование было открыто после того, как швейцарская газета "Трибюн де Женев" сообщила о поступлении $100 млн из Саудовской Аравии на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.
О решении покинуть Испанию Хуан Карлос сообщил своему сыну, нынешнему испанскому королю Филиппу VI в понедельник. О том, куда выехал король-отец, точно не известно. Первоначально появилась информация о том, что он находится в Доминиканской республике, позже сообщалось о том, что он перебрался в Абу-Даби.