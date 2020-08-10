События

08:05 10.08.2020

Отъезд бывшего испанского короля за рубеж на фоне коррупционного скандала осудило большинство жителей страны

1 мин читать
Отъезд бывшего испанского короля за рубеж на фоне коррупционного скандала осудило большинство жителей страны

Почти две трети опрошенных испанцев считают, что бывший испанский король не должен был покидать страну на фоне коррупционного скандала, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу испанского издания "Паис".

Согласно этим данным, 63,3% участников опроса сочли, что решение уехать экс-короля из страны было плохой идеей, в то время как 27,2% разделили позицию бывшего испанского монарха.

При этом 80,3% респондентов положительно ответили на вопрос, должен ли Хуан Карлос принять участие в уголовном расследовании, если оно будет открыто.

Верховный суд Испании в июне открыл предварительное расследование по факту причастности Хуана Карлоса к контракту на строительство скоростной железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии. Расследование было открыто после того, как швейцарская газета "Трибюн де Женев" сообщила о поступлении $100 млн из Саудовской Аравии на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.

О решении покинуть Испанию Хуан Карлос сообщил своему сыну, нынешнему испанскому королю Филиппу VI в понедельник. О том, куда выехал король-отец, точно не известно. Первоначально появилась информация о том, что он находится в Доминиканской республике, позже сообщалось о том, что он перебрался в Абу-Даби.

Теги: #испания #опрос #экс_король #коррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:00 07.08.2020
Бывший король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира в Абу-Даби

Бывший король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира в Абу-Даби

13:24 04.08.2020
Чиновник Минветеранов вымогал у раненого в ООС бойца ВСУ более 360 тыс. грн за группу инвалидности – Офис генпрокурора

Чиновник Минветеранов вымогал у раненого в ООС бойца ВСУ более 360 тыс. грн за группу инвалидности – Офис генпрокурора

20:37 03.08.2020
Бывший испанский король на фоне коррупционного скандала решил покинуть страну

Бывший испанский король на фоне коррупционного скандала решил покинуть страну

10:08 31.07.2020
Представители ГП "Коневодство Украины" просят власть срочно принять меры в связи с катастрофической ситуацией в отрасли

Представители ГП "Коневодство Украины" просят власть срочно принять меры в связи с катастрофической ситуацией в отрасли

03:39 31.07.2020
Большинство американцев поддерживают возможность голосования по почте на выборах 2020 года

Большинство американцев поддерживают возможность голосования по почте на выборах 2020 года

11:14 30.07.2020
Общественные организации хотят присоединиться к обсуждению проекта антикоррупционной стратегии в Украине

Общественные организации хотят присоединиться к обсуждению проекта антикоррупционной стратегии в Украине

17:02 29.07.2020
Большинство украинцев не видят изменений в связи с принятием закона о государственном языке - опрос

Большинство украинцев не видят изменений в связи с принятием закона о государственном языке - опрос

13:45 29.07.2020
67,4% украинцев поддерживают ВНО - соцопрос

67,4% украинцев поддерживают ВНО - соцопрос

17:21 28.07.2020
Филатов, Труханов и Колыхаев являются фаворитами на выборах мэров Днепра, Одессы и Херсона, "Слуга народа" доминирует среди партий в Одессе и Херсоне – опрос

Филатов, Труханов и Колыхаев являются фаворитами на выборах мэров Днепра, Одессы и Херсона, "Слуга народа" доминирует среди партий в Одессе и Херсоне – опрос

14:24 28.07.2020
Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек

Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко лидирует по результатам голосования на закрытых участках в пяти регионах, у него 82% - глава ЦИК

В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Количество больных COVID-19 выросло почти во всех областях Украины

В Украине заболели за сутки COVID-19 1199 человек, 18 – скончались и 317 – выздоровели, а число больных превысило 35тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине 10 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

Российские наемники совершили 2 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Южная Корея разработает собственную систему ПРО

Трамп опроверг сообщения СМИ о желании добавить свой портрет к барельефу на горе Рашмор

20 млн человек было инфицировано COVID-19 в мире с начала пандемии – Worldometer

В Китае за сутки выявлены 80 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

У двоих футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус

В МВД Беларуси подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста, заявили, что держат ситуацию под контролем

Явка на выборах президента Беларуси составила 84% - ЦИК

Минская милиция не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат, не располагает сведениями о пострадавших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА