События

06:42 10.08.2020

Южная Корея разработает собственную систему ПРО

1 мин читать
Южная Корея разработает собственную систему ПРО

Южная Корея в ближайшие пять лет начнет разработку собственной системы перехвата, подобной израильскому "Железному куполу", сообщает "Ренхап" со ссылкой на оборонный проект страны.

Фактическое развертывание корейской версии израильской системы ПВО "Железный купол", как ожидается, начнется в конце 2020-х или начале 2030-х годов, заявили чиновники Минобороны Республики Корея.

Согласно оборонному проекту страны на 2021-2025 годы, Южная Корея также официально начнет процедуры приобретения легкого авианосца в следующем году и производство собственного истребителя, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Кроме того, Сеул планирует разработать управляемые ракеты большой дальности "воздух-земля" и "воздух-корабль".

Что касается Военно-морского флота, то министерство заявило, что в течение этого периода страна начнет строить 3600-тонные и 4000-тонные подводные лодки.

Программа Минобороны, рассчитанная на пять лет, предусматривает расходы в размере 300,7 трлн вон ($253 млрд), из них - 100 трлн вон выделяются на повышение обороноспособности, а оставшиеся 200 трл вон - на управление Вооруженными силами.

Южная Корея также планирует ввести в эксплуатацию военные спутники наблюдения и беспилотные самолеты наблюдения к 2025 году. В течение этого периода она также начнет разработку сверхмалых спутников наблюдения для осуществления мониторинга Корейского полуострова в режиме реального времени.

Теги: #южкорея #про #минобороны #проект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:52 08.08.2020
На Донбассе с начала суток зафиксированы три огневые провокации со стороны российских наемников

На Донбассе с начала суток зафиксированы три огневые провокации со стороны российских наемников

12:14 06.08.2020
Новый глава ГУР Минобороны Украины намерен восстановить "дух" украинской разведки и реформировать ее на основе стандартов НАТО

Новый глава ГУР Минобороны Украины намерен восстановить "дух" украинской разведки и реформировать ее на основе стандартов НАТО

13:29 05.08.2020
Российские наемники нарушили режим "тишины" под Торецком на Донбассе

Российские наемники нарушили режим "тишины" под Торецком на Донбассе

13:24 04.08.2020
Две провокации с использованием подствольных гранатометов зафиксированы с начала суток на Донбассе – Минобороны

Две провокации с использованием подствольных гранатометов зафиксированы с начала суток на Донбассе – Минобороны

16:51 03.08.2020
Заявления об увеличении Москвой поставок оружия в ОРДЛО свидетельствуют о прямой вооруженной агрессии и поддержке терроризма на госуровне

Заявления об увеличении Москвой поставок оружия в ОРДЛО свидетельствуют о прямой вооруженной агрессии и поддержке терроризма на госуровне

13:07 03.08.2020
Российские наемники утром нарушили режим перемирия на Донбассе – Минобороны

Российские наемники утром нарушили режим перемирия на Донбассе – Минобороны

14:34 02.08.2020
С полуночи на Донбассе обстрелов не было – Минобороны

С полуночи на Донбассе обстрелов не было – Минобороны

13:51 01.08.2020
На Донбассе не зафиксировано случаев нарушения режима тишины за текущие сутки – Минобороны

На Донбассе не зафиксировано случаев нарушения режима тишины за текущие сутки – Минобороны

13:32 31.07.2020
На Донбассе не было обстрелов с полуночи – Минобороны

На Донбассе не было обстрелов с полуночи – Минобороны

10:34 31.07.2020
"Укрпошта" присоединилась к онлайн-платформе "Факторинг Хаб"

"Укрпошта" присоединилась к онлайн-платформе "Факторинг Хаб"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко лидирует по результатам голосования на закрытых участках в пяти регионах, у него 82% - глава ЦИК

В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Количество больных COVID-19 выросло почти во всех областях Украины

В Украине заболели за сутки COVID-19 1199 человек, 18 – скончались и 317 – выздоровели, а число больных превысило 35тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине 10 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

Отъезд бывшего испанского короля за рубеж на фоне коррупционного скандала осудило большинство жителей страны

Российские наемники совершили 2 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Трамп опроверг сообщения СМИ о желании добавить свой портрет к барельефу на горе Рашмор

20 млн человек было инфицировано COVID-19 в мире с начала пандемии – Worldometer

В Китае за сутки выявлены 80 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

У двоих футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус

В МВД Беларуси подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста, заявили, что держат ситуацию под контролем

Явка на выборах президента Беларуси составила 84% - ЦИК

Минская милиция не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат, не располагает сведениями о пострадавших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА