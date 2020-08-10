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20 млн человек было инфицировано COVID-19 в мире с начала пандемии – Worldometer

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20 млн человек было инфицировано COVID-19 в мире с начала пандемии – Worldometer

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии по состоянию на утро понедельника достигло 20 млн 7 тыс. 712 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число жертв вируса составило на 03:00 понедельника 733 тыс. 329.

Более 5 млн заболевших и 165 тыс. скончавшихся зарегистрировано в США, более 3 млн инфицированных при 101 тыс. случаев смертельного исхода - в Бразилии, в Индии заболели более 2 млн, умерли 44,5 тыс.

Коэффициент смертности от связанных с коронавирусом заболеваний на 1 млн населения планеты - 94,1. В США на 1 млн жителей скончались 500 человек, в Бразилии - 472, Индии - 32.

Теги: #вирус #мир #распространение
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