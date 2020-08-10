В Китае за сутки выявлены 80 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлено 80 новых инфицированных COVID-19: 49 больных в активной форме и 31 бессимптомный носитель, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны зафиксированы 14 активных случаев, все в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще 35 активных и 24 бессимптомных были "импортированы".

Случаев летального исхода нет.

За предыдущие сутки было выявлено 34 новых случая заражения: 23 активных и 11 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 668 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 169 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлено 72 новых случая заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии трех районах зарегистрированы 4 тыс. 602 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 79 (52 случая смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 477 (семь случаев смерти).