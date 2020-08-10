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02:01 10.08.2020

У двоих футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус

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У двоих футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус

В двух игроков первой команды футбольного клуба "Динамо" (Киев), Назария Русина и Романа Вантуха, обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", - говорится в сообщении, на официальном сайте клуба в воскресенье вечером.

В пресс-службе клуба отметили, что после обнаружения у двоих игроков коронавируса,  всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными.

Назарий Русин и Роман Вантух изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Теги: #коронавирус #динамо #украина
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