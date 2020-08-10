В МВД Беларуси созданы оперативные штабы в связи с протестами в республике – СМИ

Оперативные штабы в связи с акциями протеста по итогам выборов в Беларуси формирует МВД республики, сообщил портал tut.by.

"МВД сообщает об организации работы оперативных штабов как в министерстве, так и во всех территориальных органах внутренних дел", - утверждает портал.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур применили водометы и светошумовые гранаты против протестующих в Минске.

"Около 23:40 силовики начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте (Машерова - ИФ) митингующие", - сообщает портал.

В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, использовали светошумовые гранаты, пишет tut.by.

Ранее очевидцы сообщили о прибытии большого числа карет скорой медицинской помощи к месту стихийного митинга в центре Минска.

В пресс-службе Минздрава заявили, что пока не готовы предоставить данные о происходящем.

По некоторым данным, столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов и задержания протестующих проходят и в других городах Белоруссии.