Против протестующих в Минске использованы водометы и светошумовые гранаты – СМИ

Сотрудники силовых структур применили водометы и светошумовые гранаты против протестующих в Минске, сообщает портал tut.by.

"Около 23:40 силовики начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте (Машерова - ИФ) митингующие", - сообщает портал.

В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, использовали светошумовые гранаты, пишет tut.by.

Ранее очевидцы сообщили о прибытии большого числа карет скорой медицинской помощи к месту стихийного митинга в центре Минска.

В пресс-службе Минздрава заявили, что пока не готовы предоставить данные о происходящем.

По информации очевидцев, в районе Дворца спорта, недалеко от стелы, стоял "живой щит" из ОМОНа. В людей бросали, предположительно, шумовые гранаты.

Кроме того, очевидцы сообщают о большом количестве автозаков. Одну из спецмашин обступила толпа и не давала проехать.

По некоторым данным, столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов и задержания протестующих проходят и в других городах Беларуси.