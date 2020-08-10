Очевидцы сообщают о прибытии большого числа "скорых" к месту митинга в центре Минска

Очевидцы сообщают о прибытии большого числа карет скорой медицинской помощи к месту стихийного митинга в центре Минска.

"Много скорых подъезжает к стеле ("Минск - город герой"), - сообщают очевидцы.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава заявили, что пока не готовы предоставить данные о происходящем.

По информации очевидцев, в районе Дворца спорта, недалеко от стелы, стоял "живой щит" из ОМОНа. В людей бросали предположительно шумовые гранаты.

Кроме того, очевидцы сообщают о большом количестве автозаков. Одну из спецмашин обступила толпа и не давала проехать.