В Румынии более 1,1тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 41 человек скончался

В Румынии в воскресенье подтверждены 1 145 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки, умер 41 человек из числа ранее заболевших, а выздоровели 247 человек, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 8 августа, было 1 350 новых случаев инфицирования за сутки, умерли 43 человека из числа ранее заболевших, а выздоровели 583 человека.

7 августа в Румынии был зафиксирован антирекорд за все время пандемии - 1 378 новых случаев. Умерли 50 человек, а выздоровели 297 человек

Большое количество заражений коронавирусом за сутки в стране фиксировалось несколько дней подряд: 6 августа в стране были подтверждены 1 345 новых случаев инфицирования, умерли 45 человек из числа ранее заболевших, а выздоровели 408 человек; 5 августа были подтверждены 1 309 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки, выздоровели 578, умерли 41 человек.

В настоящее время активных больных в Румынии 28 949, что на 857 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Румынии зафиксированы 61 768 случаев инфицирования, умерли 2 700 человек, выздоровели 30 119 человек.