События

23:39 09.08.2020

В Румынии более 1,1тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 41 человек скончался

1 мин читать
В Румынии более 1,1тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 41 человек скончался

В Румынии в воскресенье подтверждены 1 145 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки, умер 41 человек из числа ранее заболевших, а выздоровели 247 человек, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 8 августа, было 1 350 новых случаев инфицирования за сутки, умерли 43 человека из числа ранее заболевших, а выздоровели 583 человека.

7 августа в Румынии был зафиксирован антирекорд за все время пандемии - 1 378 новых случаев. Умерли 50 человек, а выздоровели 297 человек

Большое количество заражений коронавирусом за сутки в стране фиксировалось несколько дней подряд: 6 августа в стране были подтверждены 1 345 новых случаев инфицирования, умерли 45 человек из числа ранее заболевших, а выздоровели 408 человек; 5 августа были подтверждены 1 309 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки, выздоровели 578, умерли 41 человек.

В настоящее время активных больных в Румынии 28 949, что на 857 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Румынии зафиксированы 61 768 случаев инфицирования, умерли 2 700 человек, выздоровели 30 119 человек.

Теги: #коронавирус #румыния
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:05 09.08.2020
За выходные в Молдове выявлено 670 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек – Минздрав

За выходные в Молдове выявлено 670 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек – Минздрав

20:59 09.08.2020
В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

20:59 09.08.2020
В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

17:05 09.08.2020
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур

Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур

16:01 09.08.2020
И.о. мэра Луцка Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом и уже неделю находится на самоизоляции

И.о. мэра Луцка Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом и уже неделю находится на самоизоляции

16:00 09.08.2020
Жара и эпидемия COVID-19 вынудила власти городов бельгийского побережья требовать ограничения гостей

Жара и эпидемия COVID-19 вынудила власти городов бельгийского побережья требовать ограничения гостей

11:41 09.08.2020
В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

10:43 09.08.2020
Еще у 120 жителей Киева обнаружили коронавирус за сутки, в больницы госпитализировали 19 пациентов – Кличко

Еще у 120 жителей Киева обнаружили коронавирус за сутки, в больницы госпитализировали 19 пациентов – Кличко

10:43 09.08.2020
Количество инфицированных СOVID-19 на планете превысило 19,6 млн, жертв коронавируса - 726 тыс.

Количество инфицированных СOVID-19 на планете превысило 19,6 млн, жертв коронавируса - 726 тыс.

10:01 09.08.2020
Количество больных COVID-19 выросло почти во всех областях Украины

Количество больных COVID-19 выросло почти во всех областях Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко лидирует по результатам голосования на закрытых участках в пяти регионах, у него 82% - глава ЦИК

В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Количество больных COVID-19 выросло почти во всех областях Украины

В Украине заболели за сутки COVID-19 1199 человек, 18 – скончались и 317 – выздоровели, а число больных превысило 35тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 250 млн евро удалось собрать в помощь Ливану, пострадавшему от разрушительных взрывов в столичном порту

ЦИК Беларуси: предварительные итоги выборов президента могут быть объявлены в понедельник, окончательные - в пятницу

Лукашенко лидирует по результатам голосования на закрытых участках в пяти регионах, у него 82% - глава ЦИК

Глава ЦИК Беларуси призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение и поздравить победителя

Еврокомиссия пообещала Ливану дополнительно 30 млн евро

Режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье соблюдался

В Представительстве президента в АРК обнародовали перечень гуманитарных оснований для пересечения КПВВ с Крымом на время ограничения их работы

Начало недели принесет в Украину ослабление жары и неравномерно выпадающие дожди

Информация о подозрительном предмете на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась

Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам - Лукашенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА