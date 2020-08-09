События

22:34 09.08.2020

Более 250 млн евро удалось собрать в помощь Ливану, пострадавшему от разрушительных взрывов в столичном порту

1 мин читать
Более 250 млн евро удалось собрать в помощь Ливану, пострадавшему от разрушительных взрывов в столичном порту

На донорской конференции в помощь Ливану, столица которого Бейрут ранее на этой неделе пострадала от серии разрушительных взрывов, удалось собрать 252,7 млн евро, сообщили в воскресенье агентству Associated Press организаторы.

С призывом о проведении конференции выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший на днях место трагедии. В конференции, которая прошла в режиме видеосвязи, приняли участие ряд международных организаций и лидеры многих государств.

Между тем, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что никакие деньги не будут выделены до тех пор, пока не будет проведен аудит банка Ливана для того, чтобы убедиться в том, что предоставление средств не обернется очередными долгами для обычных ливанцев, которые никогда не смогут их выплатить.

Долг Ливана в настоящее время исчисляется суммой около $100 млрд, при этом ущерб от взрывов ливанские власти оценили примерно в $15 млрд.

Взрыв 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры прогремел во вторник в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. По последним данным Минздрава Ливана, погибли 158 человек, 21 пропал без вести. Около 6 тыс. человек пострадали. 300 тыс. горожан остались без крова.

 

Теги: #итоги #ливан #доноры #конференция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:33 09.08.2020
ЦИК Беларуси: предварительные итоги выборов президента могут быть объявлены в понедельник, окончательные - в пятницу

ЦИК Беларуси: предварительные итоги выборов президента могут быть объявлены в понедельник, окончательные - в пятницу

18:16 09.08.2020
Еврокомиссия пообещала Ливану дополнительно 30 млн евро

Еврокомиссия пообещала Ливану дополнительно 30 млн евро

05:02 09.08.2020
Более 700 человек пострадали при антиправительственных протестах в Бейруте

Более 700 человек пострадали при антиправительственных протестах в Бейруте

23:28 08.08.2020
Премьер Ливана на фоне акций протеста предложил провести досрочные выборы

Премьер Ливана на фоне акций протеста предложил провести досрочные выборы

19:01 08.08.2020
Власти Ливана насчитали 6 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте

Власти Ливана насчитали 6 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте

17:43 07.08.2020
США направят помощь Ливану в размере $15 млн

США направят помощь Ливану в размере $15 млн

06:58 07.08.2020
Сотрудники органов ливанского правосудия задержали 16 сотрудников порта Бейрута

Сотрудники органов ливанского правосудия задержали 16 сотрудников порта Бейрута

13:12 06.08.2020
Красный Крест видит угрозу прекращения поставок товаров в Ливан из-за взрыва в порту Бейрута

Красный Крест видит угрозу прекращения поставок товаров в Ливан из-за взрыва в порту Бейрута

12:36 06.08.2020
Ливанская армия разбирает завалы в порту Бейрута

Ливанская армия разбирает завалы в порту Бейрута

12:19 06.08.2020
Информация о пострадавших украинцах на борту двух грузовых судов в потру Бейрута не подтверждается

Информация о пострадавших украинцах на борту двух грузовых судов в потру Бейрута не подтверждается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко лидирует по результатам голосования на закрытых участках в пяти регионах, у него 82% - глава ЦИК

В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Количество больных COVID-19 выросло почти во всех областях Украины

В Украине заболели за сутки COVID-19 1199 человек, 18 – скончались и 317 – выздоровели, а число больных превысило 35тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

В Румынии более 1,1тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 41 человек скончался

За выходные в Молдове выявлено 670 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек – Минздрав

Лукашенко лидирует по результатам голосования на закрытых участках в пяти регионах, у него 82% - глава ЦИК

В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

Глава ЦИК Беларуси призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение и поздравить победителя

Режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье соблюдался

В Представительстве президента в АРК обнародовали перечень гуманитарных оснований для пересечения КПВВ с Крымом на время ограничения их работы

Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур

И.о. мэра Луцка Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом и уже неделю находится на самоизоляции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА