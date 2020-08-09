За выходные в Молдове выявлено 670 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек – Минздрав

В Молдове за выходные дни зарегистрировано 670 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"За субботу и воскресенье обработано 3469 тестов, в том числе 2649 первичных тестов. В результате выяснилось, что 670 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 27 тыс. 660", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, за выходные дни скончались десять инфицированных человек.

"Таким образом, из 27 тыс. 660 человек, заболевших коронавирусом, излечились 19 тыс. 300 человек, 845 человек скончалось. Общее количество активных случаев коронавируса составляет 7 тыс. 515. Из них 473 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 31 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 1 тыс. 150 человек находятся в состоянии средней тяжести", - отмечает пресс-служба Минздрава.