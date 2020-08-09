ЦИК Беларуси: предварительные итоги выборов президента могут быть объявлены в понедельник, окончательные - в пятницу

Центризбирком Беларуси рассчитывает в ближайшую пятницу подвести окончательные итоги президентских выборов, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1" воскресенье.

"Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги. И сегодня ночью, но завтра это будет в более торжественной обстановке. (...) В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", - сказала Ермошина.

Она также сообщила, что срок для подачи жалоб у проигравших кандидатов составляет три дня, "то есть последний день среда".

В воскресенье в Беларуси прошел основной день голосования. На пост главы государства претендовали пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

По данным государственного exit poll, 79,7% голосов набирает Лукашенко.