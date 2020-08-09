События

21:33 09.08.2020

ЦИК Беларуси: предварительные итоги выборов президента могут быть объявлены в понедельник, окончательные - в пятницу

1 мин читать
ЦИК Беларуси: предварительные итоги выборов президента могут быть объявлены в понедельник, окончательные - в пятницу

Центризбирком Беларуси рассчитывает в ближайшую пятницу подвести окончательные итоги президентских выборов, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1" воскресенье.

"Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги. И сегодня ночью, но завтра это будет в более торжественной обстановке. (...) В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", - сказала Ермошина.

Она также сообщила, что срок для подачи жалоб у проигравших кандидатов составляет три дня, "то есть последний день среда".

В воскресенье в Беларуси прошел основной день голосования. На пост главы государства претендовали пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

По данным государственного exit poll, 79,7% голосов набирает Лукашенко.

Теги: #итоги #планы #выборы #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:02 09.08.2020
Лукашенко лидирует по результатам голосования на закрытых участках в пяти регионах, у него 82% - глава ЦИК

Лукашенко лидирует по результатам голосования на закрытых участках в пяти регионах, у него 82% - глава ЦИК

20:54 09.08.2020
Глава ЦИК Беларуси призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение и поздравить победителя

Глава ЦИК Беларуси призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение и поздравить победителя

13:12 09.08.2020
Донецкая облорганизация "Слуги народа" будет настаивать на проведении местных выборов на территориях вдоль линии соприкосновения после предоставления военными гарантий безопасности - заявление

Донецкая облорганизация "Слуги народа" будет настаивать на проведении местных выборов на территориях вдоль линии соприкосновения после предоставления военными гарантий безопасности - заявление

12:41 09.08.2020
Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам - Лукашенко

Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам - Лукашенко

11:29 09.08.2020
Жители Беларуси в день выборов президента жалуются на проблемы с интернетом

Жители Беларуси в день выборов президента жалуются на проблемы с интернетом

08:24 09.08.2020
В Беларуси основной день выборов президента, досрочно проголосовали 41,7% избирателей

В Беларуси основной день выборов президента, досрочно проголосовали 41,7% избирателей

01:38 09.08.2020
В Беларуси пройдут президентские выборы

В Беларуси пройдут президентские выборы

00:07 09.08.2020
Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

22:27 08.08.2020
Зеленский вновь заявил, что Украина, как государство, не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США

Зеленский вновь заявил, что Украина, как государство, не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США

20:30 08.08.2020
В Минске проходит акция автомобилистов, ГАИ перекрывает центральный проспект – СМИ

В Минске проходит акция автомобилистов, ГАИ перекрывает центральный проспект – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко лидирует по результатам голосования на закрытых участках в пяти регионах, у него 82% - глава ЦИК

В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Количество больных COVID-19 выросло почти во всех областях Украины

В Украине заболели за сутки COVID-19 1199 человек, 18 – скончались и 317 – выздоровели, а число больных превысило 35тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

За выходные в Молдове выявлено 670 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек – Минздрав

В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

Еврокомиссия пообещала Ливану дополнительно 30 млн евро

Режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье соблюдался

В Представительстве президента в АРК обнародовали перечень гуманитарных оснований для пересечения КПВВ с Крымом на время ограничения их работы

Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур

И.о. мэра Луцка Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом и уже неделю находится на самоизоляции

Жара и эпидемия COVID-19 вынудила власти городов бельгийского побережья требовать ограничения гостей

Начало недели принесет в Украину ослабление жары и неравномерно выпадающие дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА