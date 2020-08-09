Глава ЦИК Беларуси призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение и поздравить победителя

лава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не "будоражить" массы.

"Самое главное - это уметь принять поражение. То есть смириться с этим, принять, поздравить. Не волновать ту массу, которая его поддержала и которая может, готова, если он будет его будоражить, выйти на площадь", - сказала Ермошина, отвечая на вопрос, что бы она хотела пожелать проигравшим кандидатам.

На прошедших в республике выборах действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов, свидетельствуют данные государственного exit poll.