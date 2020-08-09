Еврокомиссия пообещала Ливану дополнительно 30 млн евро

В рамках международной видеоконференции по сбору средств для населения Бейрута, пострадавшего от мощнейшего взрыва 4 августа, Еврокомиссия (ЕК) пообещала выделить в кратчайшие сроки 30 млн евро дополнительно.

В своем коммюнике ЕК напоминает, что эти средства добавятся к уже объявленным главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время телефонного разговора 6 августа с премьер-министром Ливана Хасаном Диабом 33 млн евро.

"Мобилизовав сотни экспертов по поиску и спасению (людей) и направив медицинскую помощь в Бейрут, ЕС помогал Ливану уже на следующий после взрыва день. Хочу поблагодарить за солидарность все европейские страны, участвующие в предоставлении помощи. В то время как потребности нарастают, мы оказываем помощь сотням тысяч людей среди самых нуждающихся", - заявил участвующий в воскресенье от Еврокомиссии в конференции член ЕК по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Дополнительное финансирование Европейской комиссией гуманитарных потребностей в Ливане будет осуществлено через агентства ООН, неправительственные и международные организации, уточняют в Брюсселе.

В коммюнике Еврокомиссии подчеркивается, что расходование средств будет предметом строгого контроля. Эта помощь предназначена для первоочередных нужд наиболее пострадавшей части населения.

Взрыв 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры прогремел 4 августа в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. По последним данным Минздрава Ливана, погибли 158 человек, 21 пропал без вести. Около 6 тыс. пострадали. 300 тыс. горожан остались без крова.