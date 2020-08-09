В Представительстве президента в АРК обнародовали перечень гуманитарных оснований для пересечения КПВВ с Крымом на время ограничения их работы

Некоторым категориям граждан Украины будет разрешено пересекать административную границу с аннексированным Россией Крымом во время запрета въезда и выезда с полуострова, сообщает Представительство президента Украины в АР Крым.

"Понимая все риски в связи с решением правительства об ограничении пересечения админграниц с Крымом, Представительство отмечает, что будет прилагать усилия для того, чтобы сбалансировать такое решение, с учетом прав и интересов граждан Украины, проживающих на оккупированной территории, сохранить возможность коммуникации и связей", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Представительства президента в АРК в воскресенье.

По результатам обсуждений Представительства, Офиса президента и Кабмина был составлен перечень возможных гуманитарных оснований для пересечения КПВВ с Крымом на время ограничения их работы:

- подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;

- в случаях отсутствия регистрации места проживания, но при наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной правительству территории;

- необходимость соблюдения принципа единства семьи;

- в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;

- в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;

- в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом админграницы в любом направлении (в том числе в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационной власти).

"Обязательным условием при пересечении КПВВ с временно оккупированной территорией является установка приложения "Дий дома". Досрочно прекратить самоизоляцию можно после получения отрицательного ПЦР теста на COVID-19", - добавили в Представительстве.

При этом в сообщении подчеркивается, что решение о пересечении КПВВ по гуманитарным основаниям принимается Государственной пограничной службой Украины по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Представительство будет способствовать гражданам в получении такого решения", - заверили в госорганизации.

Как сообщалось, 8 августа правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из нее. Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, это обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского правительству пересмотреть режим работы КПП въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополя - решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Таким образом, временно, с 8.00 9 августа 2020г до 8.00 30 августа 2020г прекратилась работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей.