События

17:05 09.08.2020

В Представительстве президента в АРК обнародовали перечень гуманитарных оснований для пересечения КПВВ с Крымом на время ограничения их работы

2 мин читать
В Представительстве президента в АРК обнародовали перечень гуманитарных оснований для пересечения КПВВ с Крымом на время ограничения их работы

Некоторым категориям граждан Украины будет разрешено пересекать административную границу с аннексированным Россией Крымом во время запрета въезда и выезда с полуострова, сообщает Представительство президента Украины в АР Крым.

"Понимая все риски в связи с решением правительства об ограничении пересечения админграниц с Крымом, Представительство отмечает, что будет прилагать усилия для того, чтобы сбалансировать такое решение, с учетом прав и интересов граждан Украины, проживающих на оккупированной территории, сохранить возможность коммуникации и связей", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Представительства президента в АРК в воскресенье.

По результатам обсуждений Представительства, Офиса президента и Кабмина был составлен перечень возможных гуманитарных оснований для пересечения КПВВ с Крымом на время ограничения их работы:

- подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;

- в случаях отсутствия регистрации места проживания, но при наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной правительству территории;

- необходимость соблюдения принципа единства семьи;

- в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;

- в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;

- в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом админграницы в любом направлении (в том числе в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационной власти).

"Обязательным условием при пересечении КПВВ с временно оккупированной территорией является установка приложения "Дий дома". Досрочно прекратить самоизоляцию можно после получения отрицательного ПЦР теста на COVID-19", - добавили в Представительстве.

При этом в сообщении подчеркивается, что решение о пересечении КПВВ по гуманитарным основаниям принимается Государственной пограничной службой Украины по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Представительство будет способствовать гражданам в получении такого решения", - заверили в госорганизации.

Как сообщалось, 8 августа правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из нее. Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, это обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского правительству пересмотреть режим работы КПП въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополя - решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Таким образом, временно, с 8.00 9 августа 2020г до 8.00 30 августа 2020г прекратилась работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей.

Теги: #крым #кпвв #арк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:59 09.08.2020
Украина должна поставить точку в вопросе законодательного определения статуса крымскотатарского народа как коренного – Зеленский

Украина должна поставить точку в вопросе законодательного определения статуса крымскотатарского народа как коренного – Зеленский

13:58 09.08.2020
Американские дипломаты призывают РФ прекратить нарушения прав человека крымских татар и покинуть территорию Украины

Американские дипломаты призывают РФ прекратить нарушения прав человека крымских татар и покинуть территорию Украины

05:55 09.08.2020
Сотни стремящихся покинуть Крым людей ночью образовали очередь на переходе "Армянск–Каланчак" из-за решения Кабмина Украины запретить въезд и выезд с полуострова - Чубаров

Сотни стремящихся покинуть Крым людей ночью образовали очередь на переходе "Армянск–Каланчак" из-за решения Кабмина Украины запретить въезд и выезд с полуострова - Чубаров

03:00 09.08.2020
Власти Украины пока не будут отменять обязательную самоизоляцию прибывших с ОРДЛО из-за угрозы импорта заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

Власти Украины пока не будут отменять обязательную самоизоляцию прибывших с ОРДЛО из-за угрозы импорта заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

21:14 08.08.2020
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль

Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль

17:47 08.08.2020
Шмыгаль о поездке Медведчука в Крым: очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика

Шмыгаль о поездке Медведчука в Крым: очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика

13:28 08.08.2020
Жители Крыма могут получить шенгенскую визу только в Украине – посол ЕС в Москве

Жители Крыма могут получить шенгенскую визу только в Украине – посол ЕС в Москве

12:14 08.08.2020
Кабмин до конца месяца закрыл КПВВ на админгранице с Крымом - Немчинов

Кабмин до конца месяца закрыл КПВВ на админгранице с Крымом - Немчинов

17:35 07.08.2020
Из-за сбоя в работе приложения "Дий вдома" не осуществляется пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое" - Донбасс SOS

Из-за сбоя в работе приложения "Дий вдома" не осуществляется пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое" - Донбасс SOS

12:12 07.08.2020
Украина передала России список из 22 крымских татар, освобождение которых Зеленский обсудил в последнем разговоре с Путиным – Ермак

Украина передала России список из 22 крымских татар, освобождение которых Зеленский обсудил в последнем разговоре с Путиным – Ермак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Количество больных COVID-19 выросло почти во всех областях Украины

В Украине заболели за сутки COVID-19 1199 человек, 18 – скончались и 317 – выздоровели, а число больных превысило 35тыс.

При взрыве в Бейруте погиб гражданин Украины – посол в Ливане

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур

И.о. мэра Луцка Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом и уже неделю находится на самоизоляции

Жара и эпидемия COVID-19 вынудила власти городов бельгийского побережья требовать ограничения гостей

Начало недели принесет в Украину ослабление жары и неравномерно выпадающие дожди

Информация о подозрительном предмете на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась

Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам - Лукашенко

В Киеве ограничено движение на ул.Кирпы из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники

В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Жители Беларуси в день выборов президента жалуются на проблемы с интернетом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА