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16:01 09.08.2020

И.о. мэра Луцка Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом и уже неделю находится на самоизоляции

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И.о. мэра Луцка Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом и уже неделю находится на самоизоляции

Исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом COVID-19 и уже неделю находится на самоизоляции, однако продолжает выступать против отнесения города к "красной" зоне эпидемической опасности.

"Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это произошло, мне неизвестно, однако, допускаю что наиболее вероятно, что я заразился во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка. Вместе с тем никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам. Думаю, что теперь работники городского совета поймут, почему я жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мероприятий и сам в первую очередь их придерживался. Это были меры нашей общей безопасности", - написал Пустовит на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

И.о. городского головы города также сообщил, что с воскресенья 2 августа он находится на самоизоляции.

"Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного отнесения нашего города Луцк к "красной" зоны эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города", - добавил Пустовит.

Теги: #коронавирус #луцк
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