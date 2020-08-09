События

15:11 09.08.2020

Начало недели принесет в Украину ослабление жары и неравномерно выпадающие дожди

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Начало недели принесет в Украину ослабление жары и неравномерно выпадающие дожди

Начало недели принесет в Украину некоторое изменение погоды: на большую часть территории страны придет более влажный воздух с севера Атлантики, что обусловит неравномерно выпадающие дожди и ослабление жары, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

В понедельник, 10 августа, в западных, северных и большинстве центральных областей утром, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, преимущественно с грозами, на остальной территории сохранится сухая погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в южных и восточных областях 29-32°.

В Киеве - утром и днем небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 августа самая высокая температура днем была 34,7 в 2015г., самая низкая ночью 9,2 в 1891г.

Во вторник, 11 августа, ночью без осадков, днём в западных, северных, центральных и Харьковской областях местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, в южной части до 22°; днём в южных, восточных областях и на Закарпатье 27-32°, на остальной территории 23-28°.

В Киеве 11августа ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днём 25-27°.

09 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-27°; в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #прогноз
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