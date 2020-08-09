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12:41 09.08.2020

Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам - Лукашенко

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Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным членам ЧВК "Вагнер".

"Им наплевать на этих ребят", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины, членов ЧВК "Вагнер".

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны.

Офис генпрокурора Украины ранее сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Офис обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц и будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер".

6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными.

"Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании", - сообщило госагентство БелТА.

В тот же день в украинском Офисе генерального прокурора заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения посетить Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных в Беларуси боевиков. "Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Теги: #рф #лукашенко #украина #беларусь
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