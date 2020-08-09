События

11:41 09.08.2020

В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

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В ВСУ зафиксирован 6-й летальный случай от коронавируса, зарегистрировано 11 случаев заболевания за сутки

По состоянию на 10.00 воскресенья, 9 августа, в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек, летальных исходов – 6, выздоровели - 681 человек, а на изоляции находится 795 человек, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19… Летальный случай: Житомирская область - 1 работник ВС Украины (с 24 июля находилась на амбулаторном лечении по адресу проживания. В связи с ухудшением состояния 2 августа госпитализирована в КУ ЦГБ №1 (Житомир). С 3 августа была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла утром 9 августа)", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Командования медсил в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Из 11 зарегистрированных 11 новых случаев заболевания в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, военный госпиталь г.Десна - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Киевская обл. - 1 военнослужащий, Львовская обл. - 4 военнослужащих, Закарпатская обл. - 1 военнослужащий, Винницкая обл. - 1 военнослужащий, Черниговская обл. - 1 госслужащий ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Теги: #всу #коронавирус
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