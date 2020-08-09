События

11:30 09.08.2020

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

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В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

В воскресенье утром в полицию Киева от охранников поступило сообщение о том, что у офисного помещения на ул.Большой Васильковской на Печерске они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.

"Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал", - сообщает ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации.

На месте событий продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Теги: #киев #полиция
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