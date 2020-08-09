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10:43 09.08.2020

Еще у 120 жителей Киева обнаружили коронавирус за сутки, в больницы госпитализировали 19 пациентов – Кличко

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Еще у 120 жителей Киева обнаружили коронавирус за сутки, в больницы госпитализировали 19 пациентов – Кличко

У 120 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки, два человека умерли, заявил мэр столицы Виталий Кличко в воскресенье.

"Еще у 120 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. На сегодня в столице уже 9 498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди заболевших 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет. И 4 девочки от 4 до 10 лет. 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет. И семь мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24. В Днепровском и Соломенском по - 17 случаев. И в Голосеевском районе - 13 случаев", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #украина
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