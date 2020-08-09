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07:11 09.08.2020

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за субботу – сводка ООС

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Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за субботу – сводка ООС

      С начала суток воскресенья на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны российских наемников не зафиксировано, однако за субботу боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, 7 из которых были огневыми провокациями, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

      "Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 7.00 9 августа, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

      Так, противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе н.п. Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать украинских военных у Новоалександровки, Орехово и Водяного.

      "Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сводке.

      Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020г в рамках ТКГ: враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного н.п.Пикуза.

Теги: #оос #сводка #обстрелы #донбасс
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