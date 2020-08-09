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05:55 09.08.2020

Сотни стремящихся покинуть Крым людей ночью образовали очередь на переходе "Армянск–Каланчак" из-за решения Кабмина Украины запретить въезд и выезд с полуострова - Чубаров

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Сотни стремящихся покинуть Крым людей ночью образовали очередь на переходе "Армянск–Каланчак" из-за решения Кабмина Украины запретить въезд и выезд с полуострова - Чубаров

Около 300 человек собрались в ночь на воскресенье на переходе "Армянск - Каланчак" на админгранице с временно оккупированным Россией Крымом со стороны полуострова с целью скорейшего выезда в материковую Украину из-за решения украинского Кабмина о временном запрете на въезд и выезд на полуостров, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Очевидцы сообщают о том, что со стороны оккупированного Крыма (переход Армянск - Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется… Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на воскресенье.

При этом глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что российские пограничники "с оформлением документов не спешат".

"Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать", - добавил Чубаров.

Как сообщалось, 8 августа правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из нее. Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, это обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского правительству пересмотреть режим работы КПП въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополя - решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Таким образом, временно, с 8.00 9 августа 2020г до 8.00 30 августа 2020г прекратится работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в АР Крым или Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами АРК или Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд;

- которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения КПВВ на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее;

- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипучреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АРК, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Выезд с временно оккупированной территории Крама других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выезд из временно оккупированной территории Крама и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Госпогранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.

Теги: #крым #кпвв #закрытие #очередь
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