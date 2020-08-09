События

00:21 09.08.2020

При взрыве в Бейруте погиб гражданин Украины – посол в Ливане

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При взрыве в Бейруте погиб гражданин Украины – посол в Ливане

 

      В результате мощного взрыва, произошедшего на этой неделе в Бейруте, погиб гражданин Украины Уильям Азар, сообщает посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

      "Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой ... Страшный взрыв унес жизни гражданина Украины Уильяма Азара", - написал посол на своей странице в соцсети Фейсбук поздно вечером в субботу.

      Ранее в посольстве Украины в Ливане и в украинском МИД сообщали, что по имеющейся у них информации, среди серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте граждан Украины нет. "Есть некоторые семьи, у которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы (у граждан Украины – ИФ-У), но пострадавших серьезных пока нет… Пока речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. На сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", - сказал посол Украины в Ливане в эфире одного из украинских телеканалов 5 августа.

      4 августа в порту Бейрута произошли самые мощные взрывы, которые когда-либо видел город, переживший десятилетия войн и конфликтов. Несколько городских кварталов завалены обломками, битым стеклом, поврежденным автомобилями, во многих домах выбиты двери, оконные рамы, жалюзи.

      Портовые чиновники на время расследования обстоятельств взрыва помещены под домашний арест. Порт Бейрута считается одним из самых коррумпированных в стране. По всей видимости, взрывы произошли из-за возгорания нитрата аммония. В портовой зоне Бейрута на складе хранились 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. В ходе расследования следователи намерены установить, как была допущена подобная ситуация.

      По состоянию на вечер 9 августа Минздрав Ливана со ссылкой на обновленные данные сообщил, что число пострадавших от взрыва в Бейруте достигло 6 тыс. Ранее поступала информация о примерно 5 тыс. раненных жителях столицы. Кроме того, 158 человек погибли, 21 пропал без вести.

Теги: #бейрут #гибель #взрыв #украинец
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