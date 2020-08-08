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23:28 08.08.2020

Премьер Ливана на фоне акций протеста предложил провести досрочные выборы

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Премьер Ливана на фоне акций протеста предложил провести досрочные выборы

      Премьер-министр Ливана Хасан Диаб озвучил в субботу предложение организовать в стране досрочные выборы в парламент, сообщают французские СМИ.

      "Только досрочные выборы могут позволить преодолеть структурный кризис", - сказал он, выступая в эфире ливанского телевидения. При этом ряд депутатов парламента уже объявили об уходе со своих постов, давая таким образом понять, что поддерживают идею выборов.

      Ранее на этой неделе в порту Бейрута взорвался конфискованный несколько лет назад груз нитрата аммония. Почти 160 человек погибли, 6 тыс. получили ранения.

      В субботу в Бейруте прошла акция протеста против властей: демонстранты считают их виновными в произошедшей трагедии и призывают к радикальным реформам.

      В ходе демонстраций не обошлось без столкновений. В частности, протестующие попытались прорваться к зданию парламента, однако полиция воспрепятствовала этому, применив слезоточивый газ. Несколько десятков демонстрантов сумели проникнуть в здание МИД Ливана, сильно пострадавшее от взрыва.

      Кроме того, поступили сообщения о демонстрантах, прорвавшихся в здания министерств экономики, экологии, энергетики, а также ливанской банковской ассоциации.

      Участники акций скандируют антииранские лозунги и призывают не разворачивать армию на улицах Бейрута. Традиционно Ливан тесно связан с Ираном. В частности, тесные контакты с Тегераном поддерживает ливанская шиитская группировка "Хезболла".

      Из Бейрута поступают данные о смерти одного сотрудника полиции. Кроме того, 110 человек получили травмы во время беспорядков.

      В армии Ливана предупредили население, что все акции протеста нужно проводить исключительно мирно.

Теги: #протесты #досрочные_выборы #бейрут #взрыв #ливан
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