В Минске проходит акция автомобилистов, ГАИ перекрывает центральный проспект – СМИ

Белорусские СМИ и Telegram-каналы сообщают об акции автомобилистов, проводимой в субботу в поддержку альтернативных кандидатов в президенты страны.

В Сети распространяются короткие ролики, на которых видны пробки из автомобилей на центральном проспекте Минска - проспекте Независимости. Видеокартинка сопровождается звуком сигналящих клаксонов.

Также СМИ сообщают, что ГАИ перекрывает проспект Независимости с целью предотвращения распространения акции.

Сообщается, что авто, проезжающие по проспекту, начали сигналить примерно в 19.00.

"Во многих машинах были открыты окна, и проезжающие демонстрировали белые ленты (символ сторонников кандидата Светланы Тихановской - ИФ). Стоящие на тротуаре приветствовали автомобилистов поднятыми руками с белыми браслетами", - говорится в публикации портала tut.by.

Отмечается, что аналогичными жестами их приветствуют пешеходы.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.