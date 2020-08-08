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20:30 08.08.2020

В Минске проходит акция автомобилистов, ГАИ перекрывает центральный проспект – СМИ

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В Минске проходит акция автомобилистов, ГАИ перекрывает центральный проспект – СМИ

Белорусские СМИ и Telegram-каналы сообщают об акции автомобилистов, проводимой в субботу в поддержку альтернативных кандидатов в президенты страны.

      В Сети распространяются короткие ролики, на которых видны пробки из автомобилей на центральном проспекте Минска - проспекте Независимости. Видеокартинка сопровождается звуком сигналящих клаксонов.

      Также СМИ сообщают, что ГАИ перекрывает проспект Независимости с целью предотвращения распространения акции.

      Сообщается, что авто, проезжающие по проспекту, начали сигналить примерно в 19.00.

      "Во многих машинах были открыты окна, и проезжающие демонстрировали белые ленты (символ сторонников кандидата Светланы Тихановской - ИФ). Стоящие на тротуаре приветствовали автомобилистов поднятыми руками с белыми браслетами", - говорится в публикации портала tut.by.

      Отмечается, что аналогичными жестами их приветствуют пешеходы.

      Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

Теги: #выборы #беларусь #автомобили #акция #минск
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