На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10млрд, - советник Зеленского

На восстановление временно неподконтрольных властям Украины частей Донецкой и Луганской областей потребуется около $10 млрд, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Предварительная оценка - это около $10 млрд, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", - отметил Устенко эфире "Радио Донбас.Реалии".

По мнению советника президента, для восстановления временно оккупированных территорий Донбасса после их реинтеграции нужно создать фонд, в котором, в том числе, будут и донорские средства.