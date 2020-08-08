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19:01 08.08.2020

Власти Ливана насчитали 6 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте

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Власти Ливана насчитали 6 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте

Число пострадавших от мощного взрыва, произошедшего на этой неделе в Бейруте, достигло 6 тыс., сообщает Минздрав Ливана со ссылкой на обновленные данные.

Ранее поступала информация о примерно 5 тыс. раненных жителях столицы.

Кроме того, 158 человек погибли, 21 пропал без вести.

В субботу вечером в Бейруте проходит многотысячная акция протеста горожан против властей. По мнению демонстрантов, руководство страны несет ответственность за произошедшую трагедию.

Теги: #бейрут #пострадавшие #взрыв #ливан
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