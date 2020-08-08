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18:01 08.08.2020

Российские наемники с начала суток 5 раз нарушили режим перемирия на Донбассе, в том числе зафиксированы четыре огневые провокации

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Российские наемники с начала суток 5 раз нарушили режим перемирия на Донбассе, в том числе зафиксированы четыре огневые провокации

Российские наемники с начала субботы 5 раз нарушили режим перемирия на Донбассе, с начала текущих зафиксированы четыре огневые провокации, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы. В том числе 4 огневые провокации", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, по одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил у Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - неподалеку н.п.Шумы. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки.

"Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что на всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Кроме того, утром зафиксировано одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы враг осуществлял инженерные работы.

Теги: #рф #оос #сводка #украина #ордло
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